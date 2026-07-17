El PSOE critica las "artimañas antidemocráticas" de la alcaldesa del PP para aprobar los presupuestos

Archivo - Ayuntamiento de Tineo. - AYUNTAMIENTO DE TINEO - Archivo

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Tineo ha denunciado este viernes que la alcaldesa, del PP, convocó ayer, con menos de 24 horas de antelación, un pleno extraordinario para aprobar sin las debidas garantías democráticas los presupuestos municipales, a sabiendas de que dos concejales de la oposición no podrían asistir.

"La alcaldesa convocó un pleno urgente sin existir tal urgencia para evitar el diálogo y la negociación que le exigimos en el anterior pleno, que se celebró el 26 de junio y en el que no consiguió la mayoría requerida para aprobar los presupuestos por falta de negociación. Lo que no logró con la conducta habitual de un gobierno en minoría, con negociación y diálogo, lo ha logrado con artimañas antidemocráticas", ha asegurado José Ramón Feito, concejal socialista en Tineo que en el último pleno ejerció como portavoz ante la ausencia de la misma.

Los socialistas, a través de una nota de prensa, han asegurado que la alcaldesa ha faltado a los valores democráticos que se exigen en las instituciones, al convertirse en "una trilera política que se vale de artimañas para hacer y deshacer a su antojo sin tener en cuenta los intereses y opiniones de los vecinos que, legítimamente, han nombrado a sus representantes en la oposición.

Por su parte el secretario de política municipal de la FSA-PSOE, Álvaro Valle, considera de "extrema gravedad" los hechos denunciados y eleva las responsabilidades al líder del PP en Asturias al asegurar que "Queipo en primera persona intentó condicionar el voto de concejales de la oposición y Queipo en primera persona autorizó esta actitud antidemocrática de la alcaldesa de Tineo.

"El trilerismo político ejercido por el líder del PP en Asturias está creando escuela en el ámbito municipal de su partido. Una actitud que viene a confirmar la deriva del Partido Popular en Asturias, en el que ya no se aprecia atisbo de moderación y que ejecuta sus trampas en los ayuntamientos que gobierna mientras exige llevar al parlamento asturiano la aprobación del techo de gasto", ha indicado.