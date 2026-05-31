El PSOE critica el "desdén" del PP hacia la participación en el Consejo de Infancia

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y la concejala Marisa Ponga, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Oviedo Marisa Ponga ha criticado este domingo el "desdén" del Equipo de gobierno hacia la participación en el Consejo de Infancia, ya que "no responde a un proceso de participación real ni a un trabajo compartido con el conjunto de agentes implicados en este ámbito".

A juicio del Grupo Socialista, el borrador, que se llevó en el orden del día el miércoles al Consejo Local de la Infancia, se ha elaborado "sin contar con el resto de la Corporación" y, sospechan, "sin una implicación efectiva de entidades sociales y profesionales que trabajan de forma habitual con la infancia y la adolescencia en el municipio".

Para la concejala socialista Marisa Ponga, "el desdén del equipo de gobierno hacia los modelos de participación ha terminado convirtiendo este consejo, en la práctica, en una foto de Canteli con niñas y niños, más centrada en la escenificación que en la construcción colectiva de políticas públicas de infancia".

"Las políticas de infancia deben construirse desde la escucha activa y la colaboración estable con el tejido social, evitando dinámicas meramente simbólicas o propagandísticas", ha reclamado la edil.