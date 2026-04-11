El PSOE critica el "uso partidista" del Ayuntamiento de Gijón por parte de Foro y PP

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, en la Casa del Pueblo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, denunció este sábado el uso partidista del Ayuntamiento por parte de Foro y PP al "poner al servicio de sus intereses políticos los espacios institucionales".

García hacía estas acusaciones después de que el portavoz del ejecutivo local, el forista Jesús Martínez Salvador, exigiera públicamente desde el Salón de Recepciones el cese de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, y de que la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, pidiera al día siguiente también la dimisión del presidente Adrián Barbón, a raíz del accidente de Cerredo.

"¿Hasta dónde quiere el gobierno municipal humillar al Ayuntamiento de Gijón? ¿Por qué utiliza de mala manera el espacio que es de todos y todas para hacer el trabajo sucio del Partido Popular?", se preguntó García.

A su juicio, este comportamiento "impropio" responde a "un acuerdo de "baja calidad, de absorción y de compraventa que tienen entre Foro y PP". En ese sentido, indicó que los dos partidos confunden continuamente lo público y lo privado para buscar, de forma desesperada, un rédito electoral de cara a las próximas elecciones.