El PSOE defiende la autonomía de los concejos frente a un PP que ve la tasa turística como una carga sin consenso

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OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad, Turismo y Vicepresidencia ha rechazado este lunes la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP, en la que se solicitaba la retirada del Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias del Impuesto sobre Estancias Turísticas. La iniciativa ha decaído con los votos en contra del PSOE, Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

La encargada de defender la propuesta del PP ha sido la diputada Sandra Camino, quien ha calificado el anteproyecto de la conocida como tasa turística de "un despropósito absoluto" que pretende imponer una regulación perjudicial sobre un sector estratégico que genera el 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) asturiano y sostiene unos 47.000 empleos.

Camino ha censurado que la norma nace "sin consenso ni diálogo", citando el rechazo unánime de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), OTEA y las cámaras de comercio de Oviedo y Avilés. Asimismo, ha advertido de que esta medida añadirá cargas administrativas y burocráticas a los pequeños negocios familiares, que se convertirán en "recaudadores gratuitos" de la Administración, provocando un "dumping" y competencia desleal entre concejos.

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha apoyado la propuesta de retirada tras apuntar que, aunque existen municipios tensionados por la afluencia de visitantes, la solución no pasa por crear un nuevo gravamen. Pumares ha defendido que los impuestos por definición "no son finalistas" y ha sugerido buscar mecanismos alternativos para revertir en el territorio los ingresos que el sector ya genera por vía del IVA o el IRPF.

En la misma línea de apoyo a la PNL, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha criticado el documento del Gobierno autonómico, tachándolo de tener una orientación "netamente comunista" dirigida únicamente a asegurar un apoyo presupuestario. Centeno ha denunciado que el texto vulnera principios de la Ley General Tributaria al pretender otorgar carácter finalista a un impuesto e imputar costes de gestión a entidades privadas, además de augurar que la tasa perjudicará a las rentas más bajas y causará un claro perjuicio a la hacienda pública.

En el bloque de rechazo a la iniciativa, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha recriminado al PP su postura "incoherente", argumentando que la tasa turística funciona "con enorme éxito" en otras comunidades autónomas donde gobiernan los 'populares'. Tomé ha recordado que no todo el sector turístico está en contra de la medida y ha incidido en su potencial recaudatorio para invertir en el mantenimiento del territorio, las infraestructuras y los espacios públicos.

Desde Convocatoria por Asturias, el portavoz Xabel Vegas ha calificado de sorprendente que el principal partido de la oposición pida retirar un texto antes incluso de debatir el proyecto de ley formalmente en la Cámara. Vegas ha defendido el modelo voluntario y municipal calcado al implantado en Galicia, asegurando que la tasa "no desincentiva el turismo" en ningún lugar y que su objetivo es hacer corresponsables a los visitantes del impacto que causan sobre el medio ambiente y los servicios públicos.

Finalmente, la diputada socialista Lidia Fernández ha cerrado el debate reafirmando el voto en contra del PSOE y afeando al PP que agite "el fantasma de la imposición" frente a una norma que no obliga a ningún municipio, sino que "articula una herramienta de adhesión voluntaria" en defensa de la autonomía local.

Fernández ha puesto como ejemplo a concejos como el de Ribadesella, donde gobierna el PP, que ya han manifestado su deseo de aplicar la tasa, y ha concluido que se trata de una figura de "prevención y gestión sostenible" para que el turismo contribuya a la financiación de servicios básicos como la seguridad, la movilidad o la limpieza.