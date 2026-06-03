El PSOE defiende el "perfil de oro" de Azahara Cañedo para dirigir la RTPA

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OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, Dolores Carcedo, ha defendido este miércoles el "perfil de oro" de la candidata propuesta por el PSOE --única candidatura presentada-- para dirigir la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), Azahara Cañedo, de quien ha destacado su "amplio conocimiento" del sector audiovisual y su compromiso con el diálogo con los trabajadores.

En una rueda de prensa celebrada en la Junta General después de la Junta de Portavoces de este miércoles, Carcedo ha recordado que el Pleno de la próxima semana abordará la votación para la nueva dirección del ente público. La primera votación para la elección de la dirección de la RTPA se celebrará el martes 9 de junio y requerirá una mayoría cualificada de 30 votos. En caso de no alcanzarse, se procederá a una segunda votación en un plazo de 24 horas, el miércoles, que se resolverá por mayoría simple.

La portavoz socialista ha puesto en valor la comparecencia de Cañedo el pasado viernes ante la comisión parlamentaria, siendo la única propuesta registrada por los diferentes grupos parlamentarios. Según Carcedo, la candidata explicó "de manera detallada su proyecto y demostró una gran trayectoria en televisiones de proximidad y, en concreto, en la televisión pública asturiana".

"Tiene un perfil de oro para afrontar los retos inmediatos", ha subrayado Carcedo, quien ha incidido en que es la primera asturiana con experiencia profesional en el sector y con una amplia carrera académica. Asimismo, ha manifestado que su dirección abrirá "una nueva etapa" para concretar las líneas del servicio público a través del contrato programa que se firmará con el Gobierno del Principado, en el marco del mandato marco vigente desde el año pasado.

Desde el PP, Beatriz Polledo ha evitado adelantar la postura de su formación con respecto a la candidata propuesta por los socialistas. Ha matizado que la posición de voto del partido se determinará "después de tener la reunión del grupo parlamentario".

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha dejado claro el rechazo de su formación a la candidatura de Azahara Cañedo. Ha subrayado que la posición de Vox es conocida y que defenderán que la radiotelevisión pública sea un medio de comunicación "no partidista, no sectario, que informe de forma veraz y alejado de cualquier ideología política".

El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, aunque ha matizado que su grupo aún debe ratificar el sentido definitivo de su voto, ha avanzado que "seguramente sea favorable" al considerar que plantea un modelo de radiotelevisión pública "muy serio y muy trabajado".

Vegas ha destacado dos compromisos de la candidata que su grupo considera "fundamentales". El primero de ellos, ha destacado, es "la internalización de los servicios informativos que actualmente están externalizados, comenzando por los 44 corresponsales de la cadena". Asimismo, ha ensalzado el compromiso de crear una dirección de contenidos en asturiano y gallego-asturiano, potenciando el papel del ente autonómico como un "medio de normalización" de las lenguas propias de la comunidad.

Desde el Grupo Mixto, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, tampoco ha desvelado cuál será su voto. El diputado ha valorado la "valentía" de la candidata en su comparecencia en la Junta General, aunque ha echado en falta el debate sobre cómo incrementar la financiación de la cadena mediante recursos propios para rebajar la dependencia de los fondos públicos. También ha instado a la futura dirección a colaborar de manera satisfactoria con las pequeñas productoras locales para impulsar una industria audiovisual "fuerte" en Asturias.