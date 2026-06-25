El PSOE denuncia el "progresivo desmantelamiento" de las políticas municipales de cooperación

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado el "progresivo desmantelamiento" de las políticas municipales de cooperación al desarrollo por parte del gobierno local, liderado por Alfredo Canteli, y ha reclamado un "giro urgente" para recuperar el papel de la ciudad en la solidaridad internacional.

La concejala del PSOE, Marisa Ponga ha criticado que el equipo de gobierno haya incumplido el reglamento al no reunir al Consejo de Cooperación y que ahora convoque sesiones ordinarias, como la prevista para este viernes 26 de junio, "vacías de contenido y sin ninguna propuesta relevante para el debate".

Asimismo, ha censurado el recorte del 46 por ciento en el presupuesto de cooperación y la conversión de las subvenciones en bianuales, lo que, según ha afirmado, debilita la planificación de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Ponga también ha alertado sobre la "desaparición" de las ayudas humanitarias y de emergencia, reprochando el "silencio" del alcalde ante las peticiones de apoyo a las víctimas del conflicto armado en Gaza.

Por todo ello, el grupo socialista ha solicitado formalmente a la presidenta del Consejo de Cooperación la apertura de un debate para elaborar un Plan Director de Cooperación en el municipio que establezca bases estables y cuente con la participación de las ONG, la Universidad y el Principado de Asturias.