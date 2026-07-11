PSOE exige abandonar "definitivamente" la Ronda Norte de Oviedo tras el 'no' del Ministerio por su impacto en el Naranco

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido este sábado al Equipo de Gobierno local que abandone "definitivamente" la Ronda Norte para la ciudad y se centre en alternativas "viables". "La movilidad de Oviedo necesita soluciones posibles, no proyectos condenados por su impacto ambiental", ha enfatizado.

En una nota de prensa, Llaneza ha explicado que su grupo defenderá en la próxima Comisión de Urbanismo una proposición para que el Ayuntamiento asuma de forma definitiva el cierre del proyecto de la Ronda Norte tras la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y oriente sus esfuerzos hacia soluciones de movilidad "sostenibles, realistas y compatibles" con la protección del Monte Naranco.

Según Llaneza, la resolución ministerial "supone el cierre definitivo de un proyecto que durante más de dos décadas ha condicionado el debate sobre la movilidad en el norte de Oviedo". "El informe ambiental concluye que la infraestructura provocaría una afección irreversible sobre el Naranco, el patrimonio cultural y los núcleos de población del entorno, respaldando así las más de 400 alegaciones presentadas por vecinos, asociaciones y colectivos sociales, así como los informes técnicos emitidos por distintas administraciones", ha explicado, para después indicar que este no es un "simple trámite administrativo", sino "una constatación de su inviabilidad".

El Grupo Municipal Socialista considera que esta decisión debe servir para cerrar definitivamente una etapa y abrir otra centrada en resolver los problemas reales de movilidad del concejo mediante actuaciones que puedan ejecutarse y cuenten con respaldo técnico y ambiental.

En este sentido, la iniciativa socialista propone que el Ayuntamiento priorice el estudio de alternativas como el vial de conexión entre La Pixarra y Las Campas, una actuación que permitiría mejorar la conectividad de los barrios del oeste de la ciudad y distribuir mejor el tráfico sin afectar al entorno protegido del Naranco.

Asimismo, reclama recuperar la reivindicación de la ejecución del enlace de la A-63 con San Claudio, una infraestructura que "mejoraría la accesibilidad al oeste de Oviedo, aliviaría los principales accesos a la ciudad y favorecería el desarrollo de San Claudio y de toda el área metropolitana".