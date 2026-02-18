El PSOE exige "alternativas sostenibles" al parking en El Campillín y propone aparcamiento bajo la Ronda Sur

Archivo - El concejal Juan Álvarez Areces, junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza,en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces, ha exigido el estudio de "alternativas más sostenibles" al aparcamiento bajo El Campillín que pretende el equipo de Gobierno de Alfredo Canteli. "No lo quiere el vecindario, dañaría un jardín histórico y atraería miles de vehículos al interior de la Zona de Bajas Emisiones. El aparcamiento es un disparate", apunta.

El edil ha presentado este miércoles una proposición para que los estudios de viabilidad previstos para la construcción y explotación de este estacionamiento "dañino e innecesario" se amplíen a otras ubicaciones e "incorporen una evaluación comparada de alternativas urbanas más sostenibles, funcionales y coherentes con el modelo de ciudad que necesita Oviedo", como por ejemplo un gran aparcamiento subterráneo bajo la Ronda Sur.

Se trataría, ha explicado el concejal, de que, antes de tramitar los estudios de viabilidad, se incorpore expresamente un análisis riguroso de alternativas al aparcamiento bajo El Campillín, "entre ellas, la construcción de un gran estacionamiento subterráneo bajo la Ronda Sur, aprovechando la infraestructura viaria existente en un enclave estratégico de acceso a la ciudad, con capacidad suficiente para funcionar como aparcamiento disuasorio y dar servicio al vecindario".

"Se trata de una opción mucho más racional, sostenible y que permitiría, además, desarrollar una ambiciosa operación de regeneración urbana uniendo en superficie los barrios de Santo Domingo y Otero con una gran espacio público", ha defendido Juan Álvarez.

El estacionamiento que propone el Grupo Municipal Socialista cubriría una doble función: como aparcamiento disuasorio junto a uno de los principales accesos a la ciudad, conectado con el transporte público, los itinerarios peatonales y la red ciclista, y como estacionamiento para residentes. "De un lado, reduciría el tráfico en el centro urbano y, de otro, aumentaría la oferta de plazas en una zona en la que puede existir cierta demanda por parte de la ciudadanía", ha expuesto Álvarez.

"Un verdadero estudio de viabilidad debe servir para comparar soluciones y determinar la opción más adecuada para el interés general, y no para legitimar decisiones previamente adoptadas que pudieran resultar incompatibles con los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones", ha exigido el concejal socialista.

"Oviedo no necesita más vehículos en el centro ni intervenciones que comprometan sus espacios verdes, sino proyectos integradores, técnicamente sólidos y alineados con las políticas europeas de movilidad sostenible y regeneración urbana", ha insistido Juan Álvarez.