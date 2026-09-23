El PSOE exige a Canteli medidas municipales contra la explotación sexual y la trata

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este martes al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que concrete las actuaciones que desarrolla o prevé impulsar para combatir la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños.

La concejala socialista Marisa Ponga ha planteado esta petición coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una jornada que, a su juicio, debe servir para reforzar la sensibilización, la prevención y el apoyo a las víctimas.

Ponga ha registrado una batería de preguntas para su respuesta en la comisión de Políticas Sociales e Igualdad, con el objetivo de conocer las iniciativas previstas por el Ayuntamiento con motivo de esta fecha, los recursos que se destinarán a ellas y la participación de los servicios municipales y de las entidades sociales especializadas en la atención y acompañamiento a las víctimas.

La edil socialista ha expresado el rechazo de su grupo a "cualquier forma de explotación sexual" y ha calificado la trata como una "esclavitud del siglo XXI" que priva a las personas de su libertad, dignidad y de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida.

Asimismo, ha advertido de que no se puede "normalizar ni banalizar" una realidad que, según ha señalado, vulnera los derechos humanos y tiene a las mujeres y las niñas entre sus principales víctimas.

La concejala ha sostenido que el Ayuntamiento debe posicionarse "claramente del lado de las víctimas y contra quienes se lucran con la explotación de otras personas", y ha pedido al gobierno municipal que aclare qué medidas concretas adoptará para respaldar la jornada internacional.

Ponga ha defendido, por último, que la lucha contra la trata y la explotación sexual requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo y no solo actuaciones ligadas a conmemoraciones concretas.

"La sensibilización es imprescindible, pero también lo son la prevención, la atención social, la coordinación con las entidades especializadas y el compromiso permanente de las administraciones", ha afirmado.