El PSOE exige al Gobierno local que pida a Adif no vallar el espacio ferroviaria en la zona Oeste de la ciudad

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha reclamado este miércoles al Gobierno local que defienda los intereses de los gijoneses y evite que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ejecute un "cerramiento de seguridad" en las vías que los aísle aún más a los vecinos de los barrios afectados.

Pérez Ordieres, según una nota de prensa del PSOE gijonés, ha incidido en que el Gobierno asturiano ya se ha dirigido a Adif en este sentido, a lo que ha agregado que creen que el Gobierno municipal debe hacerlo "cuanto antes".

A su parecer, se deben "habilitar pasos seguros y dignos". "Vallar, sin dar un paso alternativo que posibilite conectar las zonas, es olvidarse de los vecinos", ha advertido la portavoz socialista.

Por todo ello, ha instado a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a que se muestre "firme" ante Adif para que esta zona sea segura y funcional para la vida cotidiana de sus residentes.

Unido a ello, ha recordado que el PSOE gijonés ya llevaba esta propuesta en su programa electoral de 2023, en el sentido de exigir el ensanchamiento y mejora de los pasos a nivel en las siguientes zonas: calles Federica Montseny, Manuel Rodríguez Álvarez, José Martí y Camino del Rubín.

Asimismo, han considerado preciso que las administraciones implicadas hagan "una integración urbana del trazado ferroviario atendiendo a las necesidades de movilidad de sus habitantes, sin construir nuevas barreras y facilitando la vida cotidiana de las personas".

Al tiempo, ha coincidido con el Gobierno de Asturias en la necesidad de actuar de forma integral en el trazado, "en coherencia con los trabajos para la mejora de los accesos al puerto de El Musel y siendo capaz de responder a las necesidades urbanas de la ciudad, potenciando la movilidad y su uso público".