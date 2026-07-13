El PSOE exige plazos para la reforma de las pistas de San Lázaro y critica que se retrase hasta 2027

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha exigido este lunes conocer los plazos previstos para la reforma integral de las pistas de San Lázaro y ha criticado el anuncio del alcalde, Alfredo Canteli, de que las obras no comenzarán hasta finales de 2027.

La edil ha registrado varias preguntas para su debate en la comisión de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo que se celebrará este martes, con el objetivo de aclarar la situación de esta infraestructura deportiva.

Sánchez ha recordado que el PSOE lleva años reclamando la mejora de estas instalaciones ante su progresivo deterioro y la necesidad de garantizar espacios adecuados para clubes, escuelas deportivas y atletas de la ciudad.

En concreto, los socialistas solicitan información sobre si el proyecto de reforma ya ha sido redactado, si existe un presupuesto definido, así como los plazos previstos para la licitación, adjudicación e inicio de las obras.

La concejala ha subrayado que el Pleno municipal aprobó en enero de 2024, por unanimidad, incorporar la adecuación de estas pistas a los presupuestos de ese ejercicio, si bien ha lamentado que, "más de dos años después, ese acuerdo continúa sin materializarse mientras el estado de las pistas sigue deteriorándose".

Asimismo, ha criticado la planificación del equipo de gobierno local, al considerar que el retraso de la reforma está condicionado a la puesta en marcha de las futuras instalaciones de atletismo en Ciudad Naranco, lo que, a su juicio, evidencia falta de previsión.

"Los clubes y los atletas llevan años soportando las consecuencias de esa falta de planificación", ha señalado la concejala, quien ha instado al equipo de gobierno del PP a "dejar a un lado los anuncios y convertirlos en hechos", impulsando la redacción del proyecto, consignando recursos económicos y ejecutando la actuación "sin más demoras".