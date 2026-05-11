El PSOE exige responsabilidades políticas a Enrique Riestra tras la "gravísima" dimisión de Xuan Valladares

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OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Llanes ha reclamado este lunes "máxima transparencia, explicaciones inmediatas y asunción de responsabilidades políticas" al equipo de gobierno municipal tras la "gravísima" dimisión del concejal de Vecinos por Llanes, Xuan Valladares, después de reconocer públicamente que accedió por su cuenta a documentación sometida a custodia especial relacionada con la adjudicación de parcelas agrícolas en la Sierra Plana de Purón.

El secretario general de los socialistas llaniscos y portavoz municipal, Óscar Torre, ha asegurado que la renuncia del edil "confirma la extrema gravedad de lo sucedido", pero advirtió de que siguen existiendo muchísimas preguntas sin responder" sobre el proceso de adjudicación y sobre los "errores" a los que el propio Valladares hace referencia en su comunicado de despedida.

"Estamos hablando de un miembro del gobierno municipal que reconoce haber accedido de manera irregular a documentación protegida porque consideraba que el Ayuntamiento estaba cometiendo errores que podían perjudicar a determinadas personas. Es un hecho gravísimo que no puede zanjarse únicamente con una dimisión y unas disculpas", ha señalado Torre.

Pero para el PSOE "lo grave no es solo el acceso irregular a una documentación bajo custodia especial, sino que un miembro del gobierno admita públicamente que existían errores en un procedimiento que afectaba directamente a determinadas personas".

Por ello ha exigido al alcalde Enrique Riesta que explique "por qué trataron de tapar estas supuestas irregularidades hasta que el PSOE pidió acceso al expediente".

Para el PSOE, la dimisión de Valladares extiende una gravísima sombra de sospecha sobre el funcionamiento interno del bipartito de Vecinos y PP y sobre la gestión política de los propios concejales. "No estamos ante un episodio aislado ni ante un simple error administrativo. Estamos ante hechos muy graves que afectan directamente a la credibilidad institucional del gobierno municipal", han remarcado los socialistas.