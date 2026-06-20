El PSOE expresa su "preocupación" por el futuro del parque de San Pedro de los Arcos

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Carlos Fernández Llaneza y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha mostrado este sábado su preocupación por la futura reforma del parque de San Pedro de los Arcos, después de que el equipo de gobierno haya confirmado esta semana que ha descartado el proyecto diseñado por el paisajista José Valdeón para este espacio.

Fernández Llaneza ha considerado que la renuncia a una propuesta elaborada por uno de los profesionales más reconocidos en el ámbito del paisajismo asturiano merecía explicaciones más detalladas por parte del equipo de gobierno.

"Nos preocupa que se haya abandonado un proyecto por el que se pagó una importante cantidad de dinero sin que se aclaren los motivos de la renuncia ni cuáles son las alternativas que se plantean para este espacio tan importante para los vecinos y vecinas de la zona", ha señalado el portavoz socialista, que recuerda que el parque de San Pedro de los Arcos constituye una de las principales áreas verdes del barrio y un espacio con un gran potencial.

Los socialistas consideran "imprescindible" que cualquier actuación futura se realice con criterios de sostenibilidad, integración paisajística y participación vecinal.