PSOE Gijón: Alberto Ferrao, Lara Martínez y Ramón Tuero, en la carrera para ser candidatos a la Alcaldía

Archivo - La Agrupación Municipal Socialista de Gijón ha celebrado esta tarde su asamblea ordinaria. (Archivo) - PSOE - Archivo

GIJÓN (EUROPA PRESS)

El Comité Organizador de Primarias de la Agrupación Socialista de Gijón ha comunicado este jueves que, una vez proclamados oficialmente como candidatos Alberto Ferrao, Lara María Martínez Fernández y José Ramón Tuero, se da comienzo al periodo de campaña informativa, que se prolongará hasta el próximo día 25.

Durante este periodo, las tres candidaturas continuarán disponiendo de los mismos recursos y espacios, una sala individual, para desarrollar sus actividades y trasladar sus propuestas a la militancia en igualdad de condiciones.

Según una nota de prensa del PSOE gijonés, entre los días 21 y 23 de este mes, cada candidatura celebrará reuniones abiertas en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo.

Además, la web de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón habilitará un espacio específico para cada candidatura, en el que podrá consultarse la información que cada una de ellas decida facilitar.

El jueves 24 de septiembre se celebrará el debate entre los candidatos dirigido a la militancia, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón-Sur. La primera jornada de votación se celebrará el próximo día 26.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos del PSOE, si ninguno de los tres candidatos obtiene más del 50 por ciento de los votos, se celebrará una segunda jornada de votación el sábado 3 de octubre.