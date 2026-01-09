El PSOE de Gijón celebra su primera asamblea de 2026 y critica la "parálisis" del gobierno local de Moriyón

La Agrupación Municipal Socialista de Gijón ha celebrado esta tarde su asamblea ordinaria. - PSOE

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista de Gijón ha celebrado esta tarde su asamblea ordinaria, la cuarta en menos de un año y la primera de 2026, en la que se ha hecho balance de la gestión política y administrativa de los últimos seis meses.

Para el secretario general, Monchu García, lo que más ocupa al partido es "la situación de desgobierno y de parálisis en la que está sumida Gijón después de diez años de Carmen Moriyón".

En ese sentido, el PSOE gijonés ha puesto sobre la mesa las exigencias que como formación trasladan al gobierno local: que la alcaldesa vuelva a situar a Gijón a la vanguardia en la que siempre estuvo con los socialistas al frente, y que avance en alguna de las cuestiones que comprometió.

Además, la organización ha afirmado que "seguirá profundizando en la relación con la sociedad y reforzará su proyecto de ciudad que, cabe recordar, fue el más votado en las últimas elecciones".

"Esto va de la mano de la apuesta de las y los socialistas por la participación y, por ello, cabe resaltar que se han desarrollado 37 actividades en la Casa del Pueblo durante los últimos meses de asuntos como vivienda, industria e igualdad", han comentado desde PSOE.