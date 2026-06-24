El PSOE de Gijón celebrará sus primarias en septiembre

Archivo - Imagen de archivo de una asamblea del PSOE de Gijón. - PSOE DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista, reunida esta tarde en La Casa del Pueblo, ha decidido por unanimidad celebrar en el mes de septiembre las elecciones primarias para elegir al candidato o candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón.

La Ejecutiva ha tomado esta decisión después de que el Comité Federal del PSOE validara el calendario de primarias, con tres fechas posibles: julio, septiembre y noviembre.

El PSOE local ha decidido, por tanto, acogerse a la segunda ventana ofertada por la organización e iniciar el curso político con la elección de la persona que encabezará la lista municipal. La propuesta fue realizada por el secretario general, Monchu García, y ratificada por la dirección política local.

Según la portavoz de los socialistas gijoneses, Lara Martínez, "celebrar las primarias en septiembre da un margen suficiente para que todo aquel que lo desee pueda participar sin las prisas de tener que hacerlo en pocas semanas. Además, la intención es que, una vez haya hablado la militancia, iniciemos el curso político de la mano de la persona que vaya a encabezar nuestro cartel electoral de cara a las próximas elecciones municipales".

En julio, como cada año, se celebrará la Asamblea Ordinaria en la que se someterá a valoración de la militancia la gestión política y administrativa de la Comisión Ejecutiva y se abordarán distintos temas de actualidad.

Además, la Agrupación Municipal Socialista ya trabaja en la organización de la Conferencia Política, que se convocará a lo largo del mes de noviembre y sentará las bases del programa de gobierno con el que el PSOE gijonés concurrirá a las elecciones locales de 2027.

La portavoz de la Ejecutiva ha querido remarcar que "el fin es elaborar propuestas a través de la participación de militantes, asociaciones, entidades y ciudadanía en general, propuestas de futuro para construir un municipio para vivir donde las personas sean el centro de las políticas". Lara Martínez ha recordado además que "en la última Conferencia Política, que se celebró en febrero de 2023, la participación fue muy elevada alcanzando casi las 300 personas".