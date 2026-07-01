El PSOE de Gijón urge medidas de prevención frente a incendios forestales

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Antonio del Corro, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón preguntará en el próximo Pleno del mes de julio por las medidas de prevención y preparación que ha desarrollado el Gobierno local frente los incendios forestales, así como por los trabajos llevados a cabo para actualizar el convenio de colaboración con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

En una nota de prensa, el concejal Antonio del Corro ha explicado que existe una "carencia absoluta de gestión" y ha advertido de los riesgos que esta situación provoca, "ya que los incendios son cada vez más habituales e intensos".

"El Gobierno local tendrá que dar las explicaciones oportunas porque nuestro concejo no está exento de peligros asociados a los incendios forestales y cada vez es más habitual que se active el nivel de alerta por riesgo extremo", ha dicho.

El concejal ha recordado que el pasado mes de noviembre el Grupo Municipal Socialista presentó una iniciativa para la elaboración de un plan de actuación municipal frente a los incendios forestales y promover un nuevo convenio con el Principado adaptado a las necesidades y a la normativa vigente.

"El incendio del Monte Areo del pasado mes de octubre obligó a desalojar vecinos. Olas de calor y sequías derivadas del cambio climático provocan --y a futuro será peor-- incendios forestales más recurrentes, intensos y destructivos, pero también el problema está en el abandono o la negativa gestión de la zona rural. En Gijón, el riesgo sobre la población o el patrimonio existe, el Gobierno local se lo tiene que tomar más en serio", ha advertido del Corro.