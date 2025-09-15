El PSOE insta al Ayuntamiento de Oviedo a proteger la Fábrica de Gas como revulsivo para la capitalidad cultural de 2031

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces y Javier Ballina, han presentado una proposición para su debate en Comisión en la que instan al Ejecutivo local a proteger los elementos singulares de la Fábrica de Gas como un revulsivo para lograr que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031.

En una rueda de prensa, Álvarez Areces ha hecho un repaso por el estado actual de la Fábrica y de sus elementos singulares, como la marquesina. Este verano, la empresa propietaria de la Fábrica, Ginkgo, advirtió sobre el mal estado de la marquesina y su posible derribo. "Creemos que la pérdida que puede suponer la marquesina es algo a lo que Oviedo no puede renunciar jamás", ha enfatizado el concejal.

Por su parte, Ballina ha vinculado la preservación del patrimonio con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. "No parece coherente que queramos ilusionar, que queramos convencer con una ciudad que merece ser capital europea de la cultura y que no asuma una defensa denodada de lo que es su patrimonio", ha manifestado.

La proposición del PSOE plantea tres objetivos principales: exigir al Equipo de Gobierno una defensa contundente del patrimonio, evitar que se "premie" a Ginkgo por su inacción y considerar la marquesina como una oportunidad para la candidatura cultural. "No se trata de evitar que caiga, se trata de ponerla en valor", ha enfatizado Ballina.

Los concejales han recordado que Ginkgo adquirió la propiedad conociendo las cargas patrimoniales y han solicitado que cualquier decisión sobre la marquesina no conlleve un aumento de edificabilidad. "Si los elementos a proteger se pierden, nunca podrá llevar aparejado ese aumento de edificabilidad", ha concluido Álvarez Areces.