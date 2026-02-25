El PSOE insta al Gobierno local a colaborar con el Principado para reducir el paso de camiones en la zona Oeste

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Ramón Tuero. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Gijón ha conminado este miércoles al Ayuntamiento gijonés a que colabore con el Gobierno del Principado de Asturias en la elaboración del plan entre ambas administraciones para reducir el tránsito de camiones en la zona Oeste, anunciado por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en el Parlamento asturiano.

A este respecto, el edil socialista Ramón Tuero, ha lamentado que la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el portavoz de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, hayan vuelto a "lanzar balones fuera" en este día "para evitar cumplir con sus obligaciones como regidora del mayor municipio de Asturias".

Entre estas, según el PSOE, se encuentra la de establecer medidas concretas en materia de movilidad para mejorar de forma inmediata la calidad de vida de los vecinos, "una cuestión que nada tiene que ver con renunciar a los accesos a El Musel", ha precisado.

"Carmen Moriyón, como alcaldesa, tiene la responsabilidad de adoptar acciones hasta que llegue la solución definitiva, que es la construcción de las infraestructuras pendientes", ha sostenido Tuero.

En ese sentido, ha avanzado que presentará un ruego a través del cual instará al Gobierno local a fijar actuaciones y a optar por la vía de la colaboración. "Pedir que cada administración haga lo que está en su mano, no tiene nada que ver con renunciar a los accesos al Musel", ha insistido el edil socialista.

Entre las medidas que cree que pueden adoptarse por el Ayuntamiento, está proponer una reducción de los límites de velocidad y prohibir la circulación de vehículos pesados sin distintivo ambiental o en tramos horarios concretos.

Para los socialistas, el Gobierno local no puede seguir alegando su falta de competencia en una vía de titularidad estatal, como es la avenida de Príncipe de Asturias, a lo que el concejal ha insistido en que es el momento de actuar.

Tuero ha recordado que desde el PSOE habían propuesto incluir la citada avenida dentro de la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada, lo que permitiría reducir en más de un 50 por ciento el tráfico pesado.

También pidieron establecer restricciones a camiones en función de su etiqueta ambiental o potencial contaminante a su paso por esta nueva delimitación de la Zona de Bajas Emisiones; elaborar una Ordenanza de Bajas Emisiones; y actualizar el protocolo anticontaminación de la zona Oeste.

Además, ha señalado que, en el Debate del Estado del Municipio, el PSOE ofreció su colaboración para ir a Madrid a exigir la adopción de medidas, "y no han querido hacer absolutamente nada", ha lamentado.

"Sabemos que las obras de Lloreda-Veriña y la humanización de Príncipe de Asturias son infraestructuras clave para reducir la contaminación, pero, con la actuación municipal se pueden conseguir avances significativos para las vecinas y vecinos de La Calzada", ha defendido Tuero.