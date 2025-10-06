PSOE e IU defenderán en el pleno de Oviedo una moción conjunta para condenar el "genocidio" en Gaza

Los portavoces de los grupos municipales del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo, Carlos Fernández Llaneza y Gaspar Llamazares, atienden a los medios. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos municipales del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo, Carlos Fernández Llaneza y Gaspar Llamazares, han anunciado este lunes la presentación de una moción de urgencia conjunta para condenar el "genocidio" en Gaza y exigir responsabilidades a Israel.

En unas declaraciones a los medios, ambos dirigentes han coincidido en la importancia de una acción como esta "por pequeña que sea" para que una institución "relevante" como el Ayuntamiento de Oviedo condene el "genocidio" y se comprometa con la solidaridad y "las medidas de todo tipo" para "castigar y pedir responsabilidades" al Estado de Israel.

Llaneza (PSOE) ha señalado que lo que está ocurriendo en Gaza es "algo inaudito en los últimos 80 años", con una ruptura "no sólo con el derecho internacional sino con las más mínimas normas de convivencia y de humanidad".

Por su parte, Llamazares ha indicado que la moción persigue que el Ayuntamiento se solidarice con el pueblo palestino y contempla exigir el cumplimiento de derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la alimentación, a la sanidad o a la educación. También defender "el derecho a la existencia de dos pueblos que puedan convivir en paz", con especial énfasis en "el derecho a la existencia del pueblo palestino".