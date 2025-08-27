El PSOE lamenta la negativa del Ayuntamiento de Oviedo a revertir el recorte de la temporada de piscinas

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha lamentado este miércoles "la cerrazón" del Equipo de Gobierno, que ha confirmado que no se recuperará el horario ni el periodo de apertura habitual "ni este año ni el próximo" en las piscinas municipales.

En una nota de prensa, Santa Bárbara ha recordado que desde hace cuatro años las piscinas ya están cerradas en la primera quincena de septiembre, aunque forme aún parte del periodo de vacaciones escolares. "El PP ha privado a las familias ovetenses de las piscinas al aire libre durante estas dos semanas", ha recalcado la edil, que planteó de nuevo esta semana en la comisión plenaria de Deportes que se estudiase recuperar el calendario de apertura de estas instalaciones.

Según ha respondido la concejala de Deportes, Concepción Méndez, el equipo de gobierno "no tiene entre sus planes modificar el contrato para permitir ampliar la temporada de baño en las ocho piscinas municipales de verano desde el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre". "Eso sí, al menos, se ha abierto a la posibilidad de estudiarlo de cara al próximo contrato, de cara a verano de 2027", ha señalado Sánchez Santa Bárbara.

La concejala ha destacado que el recorte no solo afecta a la duración de la temporada de baños, sino también al horario ya que la apertura se retrasa hasta las 12.30 frente a las 11.30 horas en temporadas anteriores. "El alcalde no parece entender que las piscinas de verano son una alternativa de ocio y deporte muy popular y que disfrutan miles de familias ovetenses. Con recortes como este se perjudica especialmente a los barrios y a los niños y niñas de Oviedo", ha insistido la edil.

Por otro lado la concejala ha lamentado la negativa del equipo de gobierno del PP a poner en marcha una mesa de trabajo para abordar los retos del deporte local. "Nos hemos encontrado con que la señora Méndez ha justificado su voto en contra porque cree que 'supondría más burocracia', cuando es justo lo contrario: crear un foro, una mesa de diálogo en la que escuchar, tener presentes las necesidades de clubes y deportistas e intentar ser más resolutivos", ha defendido la edil socialista.