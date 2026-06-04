El PSOE muestra su "decepción" por "el doble juego de IU" con la declaración de zonas tensionadas

Archivo - El concejal socialista, Juan Álvarez. - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado su "decepción" por lo que considera "el doble juego de IU" en relación con la declaración de zonas tensionadas para abordar el problema del acceso a la vivienda en la ciudad.

El concejal socialista Juan Álvarez lamentó que la formación haya mantenido un discurso favorable a la utilización de esta herramienta prevista en la Ley de Vivienda en el Pleno mientras que, desde la consejería de Ordenación del Territorio, se anuncia que ningún barrio de Oviedo tampoco entrará en la nueva lista de zonas tensionadas que prepara el Principado.

"Nos decepciona profundamente que IU defienda públicamente la declaración de zonas tensionadas y, al mismo tiempo, actúe de manera que impide avanzar en esa dirección. Los vecinos merecen coherencia política cuando hablamos de uno de los principales problemas de la ciudadanía y no un doble discurso que busca salvar su pacto vacío con Canteli a costa de dejar desprotegidos a todos los inquilinos de Oviedo", señaló Álvarez.

El edil socialista recordó que el incremento de los precios del alquiler y las dificultades de acceso a una vivienda asequible afectan cada vez a más familias, jóvenes y trabajadores en Oviedo, por lo que considera imprescindible que todas las fuerzas progresistas trabajen en la misma dirección.

"La vivienda no puede convertirse en un campo de tácticas partidistas. Hay que decidir si se está del lado de quienes tienen problemas para encontrar una vivienda digna o del lado de quienes prefieren bloquear cualquier medida que pueda contribuir a aliviar esta situación", afirmó.

Desde el PSOE consideran que la declaración de zonas tensionadas debe analizarse con rigor técnico y con base en los datos disponibles, pero recuerdan que "todos los barrios de Oviedo, salvo el entorno de la plaza de América, cumplen los requisitos para ser considerados zona tensionada".

"En La Tenderina o Ventanielles, las familias dedican de media casi el 40% de sus ingresos a la vivienda ¿No le parece suficiente motivo a IU para actuar ya?", preguntó Álvarez.

"Lo que no se entiende es que la consejería de Ovidio Zapico haya declarado zonas tensionadas en Luanco, Llanes y Cabrales o a los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena y La Magdalena en Avilés y, sin embargo, deje al margen a Oviedo, donde el alquiler medio alcanza los 11,2 euros por metro y ha subido un 11,1% el último año. ¿A quién protege IU en Oviedo? Desde luego no es a quienes tienen que afrontar ahora la renovación del alquiler de su vivienda", señaló el concejal socialista, quien recordó que "no es necesario que los ayuntamientos lo soliciten para hacerlo".

El Grupo Municipal Socialista reiteró su compromiso con el impulso de políticas públicas que permitan ampliar la oferta de vivienda asequible, proteger a los inquilinos y garantizar que las administraciones utilicen todos los instrumentos a su alcance para hacer efectivo el derecho a la vivienda.