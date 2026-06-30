El PSOE de Oviedo achaca a la "falta de recursos, planificación y coordinación" los problemas en San Lázaro

Reunión de ediles del PSOE de Oviedo con vecinos de San Lázaro. - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha visitado este martes el barrio de San Lázaro junto a los vecinos de la zona para abordar los problemas de convivencia denunciados en el entorno del albergue Cano Mata, una situación ante la que han exigido soluciones eficaces y han censurado la "inacción" del equipo de Gobierno local liderado por Alfredo Canteli (PP).

Durante el encuentro, motivado por la presentación de más de un millar de firmas vecinales en el Consistorio, la concejala del PSOE Marisa Ponga ha defendido la legitimidad de las preocupaciones ciudadanas respecto a la seguridad y la tranquilidad, aunque ha pedido no estigmatizar a los usuarios del albergue. "Debemos evitar caer en discursos que identifiquen el problema con las personas que atraviesan situaciones de exclusión social. El problema está en la falta de recursos, de planificación y de coordinación", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que la atención a las personas sin hogar "es una competencia municipal" que debe contar con los medios necesarios. Ponga ha ensalzado el papel "imprescindible" que desarrolla Cáritas en el equipamiento del Cano Mata, pero ha incidido en que la entidad "necesita apoyo, más medios y un modelo de atención adaptado a las necesidades actuales" para no dejar solos al barrio ni a los usuarios.

La edil ha propuesto replicar el proyecto de intervención ejecutado en Colloto ante problemas similares en la plaza del Pueblo de Madrid, un plan coordinado desde Políticas Sociales que implicó al Principado de Asturias, las fuerzas de seguridad y los propios vecinos.

Por su parte, el portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, ha recriminado que la postura del Ejecutivo local ha permitido que una situación compleja "se cronifique". "Gobernar también significa anticiparse a los problemas y coordinar respuestas con el resto de administraciones. No basta con decir que Oviedo es una ciudad segura cuando hay barrios cuyos vecinos llevan meses reclamando soluciones", ha reprochado.

Llaneza ha sostenido que la convivencia vecinal y la atención social "no son objetivos incompatibles" y ha abogado por reforzar los servicios públicos, mejorar la dotación del albergue y actuar en el espacio urbano para garantizar una respuesta "estable y duradera".

Por todo ello, el PSOE ha reclamado la puesta en marcha de un plan integral que aúne una revisión de las necesidades de las instalaciones de acogida, mayor coordinación entre el Ayuntamiento, la Policía y el tejido asociativo, y mejoras en el entorno de San Lázaro. "Los vecinos merecen respuestas y las personas que utilizan Cano Mata merecen una atención digna", ha concluido el portavoz.