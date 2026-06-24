El PSOE de Oviedo califica de "inoportuna y absurda" la poda de árboles "en plena ola de calor"

Archivo - Campo de San Francisco, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha registrado una pregunta ante la comisión plenaria de Urbanismo para exigir explicaciones al equipo de gobierno por las podas realizadas entre los días 22 y 24 de junio en distintos puntos de la ciudad, coincidiendo con una "intensa ola de calor que ha situado las temperaturas cerca de los 40 grados".

En una nota de prensa, los socialistas han juzgado "incomprensible" que se hayan llevado a cabo actuaciones que han reducido la sombra proporcionada por numerosos árboles precisamente en unos días en los que "la ciudadanía necesitaba más que nunca espacios de alivio térmico".

El concejal Juan Álvarez Areces ha explicado que "muchos vecinos" han trasladado su "perplejidad" ante una decisión "difícil de entender, salvo que existieran razones de seguridad derivadas de problemas concretos en el arbolado".

El edil ha lamentado que "lejos de adaptar las podas para convertir el arbolado en una herramienta eficaz frente al calor extremo", el gobierno municipal "continúa eliminando espacios de sombra".