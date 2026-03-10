El PSOE de Oviedo denuncia la vacante "inexplicable" en la Dirección de Urbanismo de Oviedo desde diciembre

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha criticado este martes la situación de interinidad que atraviesa la Dirección General de Urbanismo. "¿Qué sentido tiene mantener la plaza vacía justo cuando se lanza el contrato para la revisión del PGO? Es inexplicable", ha planteado el edil.

A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Plenaria de Economía e Interior, el edil socialista ha denunciado que este puesto "clave" para el desarrollo de la ciudad permanece vacante desde el pasado 4 de diciembre de 2025, sin que el equipo de gobierno haya iniciado aún el procedimiento para su cobertura definitiva.

"Tras la precipitada y poco clara salida del titular de la plaza desde su creación, el equipo de gobierno no ha movido ficha. Una situación que contrasta con las prisas para cubrir la dirección general de Hostelería y Turismo ante la jubilación del titular de esta", ha comparado el edil socialista.

García Monsalve ha recordado que la creación de esta plaza en 2020 se justificó por la "extensa y minuciosa" necesidad de reorganizar un área marcada por la complejidad estructural y el retraso en la tramitación de licencias. En aquel momento, recuerda, el propio gobierno municipal defendió que el urbanismo era un ámbito decisivo para la dinamización económica y la planificación de infraestructuras estratégicas, calificando la dirección específica como una medida "imprescindible e inaplazable".

Sin embargo, el concejal señala la "incoherencia" de mantener el puesto vacío durante meses mientras "persisten retos críticos" como la revisión del Plan General de Ordenación o la gestión de suelos estratégicos en el antiguo HUCA y la Fábrica de Armas de La Vega.

En una nota de prensa, García Monsalve detalla que las funciones de la Dirección General de Urbanismo han sido asumidas por el titular de la Asesoría Jurídica Municipal. "Esta acumulación de tareas puede generar una preocupante disfuncionalidad, ya que se concentra en una misma persona la dirección operativa y la supervisión jurídica que deberían ser independientes", ha explicado. Esta situación, advierte el edil, podría "erosionar la objetividad y debilitar los controles internos en una materia tan sensible para el interés público".

Ante este escenario de "provisionalidad prolongada", el PSOE ha exigido al equipo de gobierno que aclare formalmente las razones por las que no se ha activado el sistema de libre designación para cubrir la vacante. Urge además a establecer "un calendario claro que restituya la normalidad organizativa y garantice una gestión urbanística eficaz, segura y a la altura de los desafíos medioambientales y de movilidad que afronta Oviedo".