El PSOE de Oviedo exige una auditoría integral del servicio de aguas ante el "deterioro" de la red en la zona rural

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado al equipo de gobierno local la realización de una auditoría integral del servicio municipal de aguas para conocer el estado real de la red de abastecimiento, el grado de cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria y las inversiones necesarias para garantizar un suministro de calidad, especialmente en la zona rural.

El portavoz socialista, Carlos Fernández, ha mostrado su preocupación por "la sucesión de incidencias que están sufriendo numerosos núcleos rurales". "Hoy son los vecinos de Perlavia los que se han quedado sin agua, después de una semana de cortes intermitentes, suministro mediante cubas, caudal irregular y episodios de agua sucia. Ayer fueron los vecinos de San Cipriano de Pando. Otras semanas les toca a las casas altas de Puerto o a Llampaya. Lo cierto es que la red de aguas de la zona rural presenta un estado preocupante y alarmante", ha denunciado.

En una nota de prensa, el edil recuerda que "garantizar el abastecimiento de agua potable es una obligación irrenunciable del Ayuntamiento". "El suministro de agua potable es un servicio básico y garantizarlo es una responsabilidad municipal. Si permitimos que la empresa concesionaria desatienda el mantenimiento de las redes, cada vez será más difícil asegurar el abastecimiento a los núcleos de la zona rural", ha advertido.

Fernández ha reconocido que el contexto meteorológico está agravando la situación por un verano especialmente seco y con falta de precipitaciones que ha reducido las aportaciones de algunos manantiales, pero ha insistido en que no puede utilizarse como excusa para justificar el deterioro del servicio. En este sentido, ha criticado que la concesionaria pretenda "abstraerse de su obligación de mantener adecuadamente la red".

Asimismo, ha subrayado que la red de Oviedo pierde uno de cada tres litros de agua que capta, según datos aportados por la propia concesionaria al Plan de Sequía. Para Fernández, se trata de una cifra "absolutamente inaceptable", por lo que considera imprescindible evaluar el estado de las infraestructuras e instar a la empresa a cumplir sus compromisos contractuales.