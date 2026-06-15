El PSOE de Oviedo exige "cambios urgentes" en las subvenciones deportivas ante el "desplome" de ayudas a eventos

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha exigido "cambios urgentes" en las bases de la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Deportes tras advertir un "desplome" en la concesión de ayudas para eventos deportivos respecto al año 2022.

"Tenemos una pregunta muy sencilla: ¿por qué se conceden ahora menos de la mitad de ayudas que en 2022 para eventos deportivos?", ha señalado en una nota de prensa. Según ha detallado, en 2022 se presentaron 57 solicitudes por parte de los clubes locales y se concedieron 45 subvenciones, mientras que este año las solicitudes han bajado a 25 y solo se han aprobado 20 ayudas, lo que supone "menos de la mitad".

La edil del PSOE ha explicado, tras la celebración esta mañana del Órgano Colegiado de Subvenciones en el que los representantes del Grupo Municipal Socialista se han abstenido en la votación, que esta reducción responde a la introducción en las bases de 2023 de un sello de sostenibilidad creado por el Comité Olímpico como mérito determinante. A su juicio, este distintivo otorga 20 puntos y se ha convertido en una "barrera" para los clubes pequeños o de disciplinas con menos practicantes que no cuentan con la estructura ni los recursos para obtener una certificación expedida por una entidad privada.

Por ello, la edil apuesta por reducir el peso de este distintivo en las próximas convocatorias o por diseñar una línea de ayudas específica que sufrague el acceso de los clubes a dicha certificación, con el fin de que las entidades deportivas con menos recursos no queden excluidas de la oportunidad de "crecer y ganar visibilidad".

Asimismo, Sánchez Santa Bárbara se ha referido también a las ayudas municipales destinadas al funcionamiento de los clubes, cuya concesión ha recibido el voto favorable del PSOE esta mañana. La edil ha lamentado que el importe total es "insuficiente", lo que, según ha explicado, obligará a aplicar un coeficiente reductor del 0,865 debido a que las 103 solicitudes admitidas sumaban una petición de 1,1 millones de euros. Por este motivo, ha destacado que el esfuerzo del Ayuntamiento "debería ser mayor".