El PSOE de Oviedo exige una investigación sobre la inundación del Palacio de los Deportes

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OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido al equipo de gobierno la apertura de una investigación para determinar las causas de la inundación sufrida por el Palacio de los Deportes, al tiempo que ha reclamado analizar el impacto de las modificaciones realizadas en la infraestructura, entre ellas el bypass del colector y el acceso de camiones incorporado para posibilitar la celebración de grandes conciertos.

El concejal socialista Juan Álvarez ha cuestionado que el alcalde, Alfredo Canteli, haya atribuido la inundación al colector en lugar de abrir un proceso de investigación que permita conocer las causas objetivas del episodio. En este sentido, ha advertido de la gravedad que supondría que la tapa levantada fuera la del colector principal, ya que podría indicar un problema en el bypass ejecutado.

Álvarez ha destacado en una rueda de prensa celebrada este jueves que las precipitaciones registradas no han constituido "un fenómeno extraordinario". Según los datos analizados por la formación, en los últimos diez años se han producido al menos seis episodios de lluvias análogas en la zona, siendo el último el de menor intensidad. Por ello, ha tachado de "preocupante" que una infraestructura que ha supuesto una inversión de más de 26 millones de euros sufra estos problemas ante precipitaciones "convencionales y recurrentes".

El edil ha pedido estudiar si el bypass ha influido en el comportamiento hidráulico del sistema y ha puesto el foco en la modificación del proyecto inicial para adaptar la entrada de camiones. Álvarez ha apuntado a esta alteración como posible causa principal al haber actuado el Palacio "prácticamente como un embudo", por lo que ha defendido que el recinto debe ser estanco ante este tipo de lluvias habituales en la climatología de Oviedo.

Finalmente, ha reclamado que, una vez determinadas las causas, se ejecuten las obras necesarias y se depuren responsabilidades si se confirma una actuación inadecuada, tanto en la toma de decisiones como en la constructora. Álvarez ha criticado además la solución planteada para sustituir la pista deportiva afectada y ha instado al Gobierno local a aclarar las decisiones adoptadas para evitar que la situación vuelva a repetirse.