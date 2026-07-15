El PSOE de Oviedo intenta frenar la ampliación del aparcamiento de La Escandalera por contradecir la ZBE

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado alegaciones contra el proyecto de ampliación del aparcamiento subterráneo de La Escandalera al considerar que es "incompatible" con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el Plan Estratégico de Renaturalización del municipio.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha explicado este miércoles que el proyecto prevé aumentar la capacidad del estacionamiento de 400 a 565 plazas, un incremento del 41,25% que, a su juicio, favorecerá un "efecto llamada" al vehículo privado y dificultará el cumplimiento de los objetivos de reducción del tráfico y de las emisiones en el centro de la ciudad.

Llaneza ha afirmado que "no tiene sentido que el Ayuntamiento apruebe un plan de movilidad, una Zona de Bajas Emisiones y un plan de renaturalización y, al mismo tiempo, quiera ampliar un aparcamiento en pleno centro y hacer una plaza dura".

En las alegaciones, el PSOE pide revisar el proyecto para eliminar la ampliación prevista, incrementar el arbolado y adaptar el diseño de la plaza a criterios de renaturalización y movilidad sostenible, además de estudiar otros usos para el subsuelo, como un intercambiador de transporte o equipamientos públicos.