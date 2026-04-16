El PSOE de Oviedo muestra "prudencia" ante la denuncia contra el asesor de Alcaldía y pide "transparencia"

Archivo - El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza. - PSOE DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha mostrado este jueves "absoluta prudencia" para garantizar que haya "transparencia" ante la denuncia presentada a través del canal electrónico del Consistorio contra Ignacio Morales, asesor de Alcaldía que cesó este martes de sus funciones.

Fernández Llaneza ha indicado que lo que aprobó este jueves la Junta de Portavoces es el inicio de un procedimiento por el cual se va a abrir una investigación interna. "Nosotros lo único que queremos manifestar ante el inicio de este proceso es que bueno, es absoluta prudencia. Hemos sido muy leales y muy prudentes en todo este procedimiento porque en ningún momento queremos prejuzgar. Lo que pedimos es que haya la más absoluta transparencia".

Ha destacado el portavoz socialista que se trata de "un área muy sensible como es el área de Urbanismo" y por ello esperan que el procedimiento sea ágil y disipe cualquier duda que pueda haber en torno a la misma.

Añadió Fernández Llaneza que lo que es evidente es que el alcalde, Alfredo Canteli, "actuó de forma contundente cuando el mismo día que se trasladó la denuncia cesó a este funcionario que el mismo había nombrado.