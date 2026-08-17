El PSOE de Oviedo pide aclaraciones sobre plazos del nuevo contrato de las piscinas de Parque del Oeste y La Corredoria

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santabárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al equipo de gobierno, del PP, que aclare en qué situación se encuentra el procedimiento de contratación de los servicios complementarios para el funcionamiento de las piscinas climatizadas del Parque del Oeste y La Corredoria y que concrete cuándo está prevista la adjudicación y el inicio de la prestación por parte de la nueva empresa.

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara llevará esta cuestión a la comisión de Educación y Deportes ante la necesidad de garantizar una adecuada planificación del servicio y una transición ordenada hacia el nuevo contrato.

Según han explicado desde el PSOE a través de una nota de prensa, el contrato de servicios complementarios para el funcionamiento de las piscinas climatizadas del Parque del Oeste y La Corredoria fue licitado en marzo de este año y, a día de hoy, se encuentra pendiente de adjudicación aún.

Sánchez Santa Bárbara considera necesario que el Ayuntamiento informe sobre el estado actual del procedimiento, las actuaciones que quedan pendientes y los plazos que maneja el equipo de gobierno para su resolución.

En concreto, el PSOE pregunta cuándo prevé el Ayuntamiento que se produzca la adjudicación y cuál es la fecha estimada para que la nueva adjudicataria comience efectivamente a prestar el servicio.

"Queremos saber exactamente en qué punto se encuentra el procedimiento y, sobre todo, que el Ayuntamiento garantice que el cambio de contrato no va a generar incertidumbre ni problemas en el funcionamiento de unas instalaciones deportivas que prestan un servicio importante a la ciudadanía", ha señalado Natalia Sánchez.

El Grupo Municipal Socialista también reclama que el equipo de gobierno garantice el cumplimiento de las condiciones previstas en los pliegos respecto a la subrogación del personal.

En este sentido, pregunta expresamente si se está realizando el seguimiento necesario y si se está informando a los trabajadores afectados sobre las previsiones relativas a la continuidad y subrogación de sus puestos.

Para Natalia Sánchez, el Ayuntamiento debe actuar con previsión y transparencia para evitar que una eventual transición entre contratos afecte al funcionamiento de las piscinas o genere incertidumbre entre el personal. "El equipo de gobierno tiene que hacer su trabajo de planificación, informar y garantizar que tanto las personas usuarias como la plantilla conocen las previsiones y cuentan con las garantías necesarias", ha concluido la socialista.