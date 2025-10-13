El PSOE de Oviedo pide la comparecencia de la concejala de Políticas Sociales por las quejas en Ayuda a Domicilio

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado la comparecencia de la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, para que informe sobre la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la zona rural, tras "las numerosas reclamaciones recibidas" desde que la empresa Azvase asumió su gestión en mayo de 2025.

La concejala socialista Marisa Ponga ha denunciado este lunes que las quejas de usuarios y familiares se centran en los constantes cambios en los horarios y en el personal que presta la atención, modificaciones que se realizan sin previo aviso ni consenso y con una aparente arbitrariedad.

Ponga ha subrayado que se trata de un servicio dirigido a personas vulnerables y que "no puede permitirse que la rentabilidad económica prime sobre la calidad y estabilidad en la atención". Además, ha advertido que la gestión del servicio en la zona rural requiere "un enfoque diferenciado respecto al urbano, algo que, según las quejas, la empresa adjudicataria no estaría teniendo en cuenta".

El PSOE ha criticado la falta de respuestas satisfactorias por parte de los servicios sociales municipales a las reclamaciones presentadas y ha pedido al Ayuntamiento que refuerce el control y la supervisión del contrato, adoptando las medidas necesarias para garantizar una atención de calidad.

"No es una situación nueva, las quejas son constantes desde mayo; tampoco un puñado de incidencias aisladas como intentó transmitir la concejala de Políticas Sociales en el último Pleno. La atención a las personas mayores y dependientes debe situarse por encima de cualquier criterio económico, ya residan en la zona urbana o rural", ha señalado la edil socialista.