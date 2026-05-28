El PSOE de Oviedo pide "un esfuerzo" institucional y económico para consolidar el ascenso de Las Lobas Global Atac

Archivo - Lobas Global Atac - LOBAS GLOBAL ATAC - Archivo

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha pedido este jueves "un esfuerzo" para consolidar el histórico ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola de las Lobas Global Atac.

En una nota de prensa enviada a los medios, Sánchez Santa Bárbara ha destacado que el ascenso "es un éxito deportivo de enorme relevancia para Oviedo" y ha subrayado que el equipo "lleva años demostrando esfuerzo, competitividad y un compromiso ejemplar con el deporte femenino y con la cantera".

"Ellas lo han dado todo, ahora no podemos fallarles a ellas. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista hacemos un llamamiento para que toda la sociedad y el tejido empresarial ovetense y, sobre todo, las instituciones estemos a la altura y les brindemos al apoyo que necesitan para poder inscribirse y competir en la primera categoría del balonmano femenino", ha reclamado la edil.

En este sentido, ha recordado que el Grupo Municipal Socialista ya ha solicitado al Gobierno municipal un incremento del apoyo económico al club para que pueda afrontar en condiciones la próxima temporada en la élite del balonmano español. "El alcalde se ha comprometido a ello, pero todo tiene que concretarse antes del 15 de junio. Se necesita compromiso, pero también una gestión eficaz", ha apuntado.

En la recepción que el alcalde Alfredo Canteli ofreció a las jugadoras del Lobas Global Atac, se comprometió a incrementar la aportación municipal al menos a 110.000 euros. En el mismo foro, el responsable de comunicación del club enfatizó que 'Las Lobas' necesitan duplicar el presupuesto actual debido a los costes de la primera categoría.

Por su parte, el club ya ha advertido públicamente de las dificultades para afrontar las exigencias económicas de la máxima categoría, con un presupuesto cercano a los 500.000 euros.

Sánchez Santa Bárbara también ha incidido en la necesidad de reforzar el respaldo al deporte femenino, que "sigue enfrentándose a desigualdades en financiación, visibilidad y apoyo institucional". "Las Lobas han hecho historia y ahora la ciudad tiene la responsabilidad de acompañarlas en esta nueva etapa. Este ascenso debe ser también una oportunidad para consolidar el apoyo al deporte femenino en Oviedo", ha añadido.