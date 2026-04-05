El PSOE de Oviedo pide frenar la subasta del aparcamiento de Ferreros por considerarla "injusta"

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado un ruego al Pleno en el que solicita la paralización del proceso de subasta del parking de Ferreros, tal y como ha explicado la formación este domingo en un comunicado enviado a la prensa.

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha criticado el modelo planteado al considerar que "favorece claramente a quienes cuentan con mayor capacidad económica y vulnera el principio de igualdad en el acceso a los recursos municipales". A su juicio, se trata de un sistema "profundamente injusto al convertir la adjudicación de un patrimonio público en una subasta al mejor postor".

El edil ha señalado además que esta fórmula "reproduce la misma lógica especulativa que ya se planteó inicialmente con la venta en lote de las plazas", una propuesta que, según ha indicado, fue frenada "gracias a la presión vecinal".

Asimismo, ha advertido de la complejidad del procedimiento, al indicar que la documentación "supera las 350 páginas", lo que, en su opinión, "dificulta su comprensión, desincentiva la participación vecinal y levanta una barrera de acceso injustificada" en un proceso por el que, según ha señalado, se habían interesado más de 300 personas.

Ante esta situación, el grupo socialista instará al equipo de gobierno a frenar la subasta y a plantear un modelo alternativo que considere "más justo, accesible y socialmente equitativo", mediante fórmulas como la enajenación individual de las plazas o su arrendamiento a largo plazo a precio tasado.

En este sentido, García Monsalve ha señalado que el nuevo modelo debería incorporar "criterios objetivos de adjudicación distintos del precio", orientados a "garantizar la igualdad de oportunidades, priorizar la demanda vecinal y atender a circunstancias sociales, evitando así dinámicas excluyentes basadas exclusivamente en la capacidad económica".