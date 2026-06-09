El PSOE de Oviedo pide mejorar el reglamento de Honores y Distinciones para buscar más consenso

Carlos Fernández Llaneza - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que planteará la mejora del reglamento de Honores y Distinciones. Una de las cuestiones que persigue con su propuesta es buscar más consenso para elegir a las personas homenajeadas.

"Los máximos reconocimientos de la ciudad no deberían estar a la luz, no deberían depender nunca de una mayoría de un momento político concreto, porque eso no funciona", ha señalado Fernández Llaneza, que ya manifestó que habría que mejorar el sistema hace una semana, precisamente en el transcurso de los plenos para otorgar distinciones.

Ha recordado el portavoz del PSOE que su grupo ya presentó una propuesta hace dos años. Ahora lo volverá a hacerl. Ha criticado tanto la falta de representación femenina en los últimos nombramientos como el procedimiento utilizado, ya que "ninguna de las propuestas fue consensuada o acordada con los grupos de la oposición".

El portavoz socialista ha insistido en que "se está perdiendo la cultura del acuerdo, el consenso" y ha recordado que en 1987, cuando se homenajeó a Andalicio Prieto, "la corporación se tomó una decisión por unanimidad de toda la corporación".

La principal propuesta del PSOE es exigir una mayoría amplia, que podría ser de dos tercios, para la concesión de estos reconocimientos.

Según ha señalado, "es muy importante que es el reconocimiento, que es el que se ha hecho con el respaldo de la mayoría de grupos" y que "haya una serie de acuerdos transversales para su concepción asegurar que esas medallas sean fruto del consenso mayoritario".

Además, los socialistas proponen suprimir las medallas de plata y bronce, manteniendo únicamente la medalla de la ciudad, limitar su número y regular la figura del historiador oficial, dotándole de "funciones claras como investigar, difundir la historia del concepto de la ciudad velar por la consideración de sus costumbres tradiciones propias".

Fernández Llaneza ha subrayado que "si todo es excepcional, nada es excepcional" y que hay que evitar que "todos estos nombramientos acaben siendo devaluados".

El portavoz ha concluido afirmando que el objetivo es que los reconocimientos que en un futuro se deriven de el nuevo reglamento sean "indiscutibles" a lo largo del tiempo y que no dependan de "caprichos o de favores a determinados amigos o personas cercanas".