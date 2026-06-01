PSOE de Oviedo pide revisar la concesión del parking de La Escandalera, que paga 22 euros al año al Ayuntamiento

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo llevará al Pleno de este martes una moción de urgencia para reclamar la revisión de las condiciones económicas de la concesión del aparcamiento de La Escandalera, al considerar insuficiente que la empresa concesionaria abone un canon anual de 22,27 euros pese a que el contrato original finalizó en septiembre de 2023 y acumula ya tres prórrogas.

En rueda de prensa, el concejal socialista Jorge García Monsalve ha cuestionado la gestión del equipo de gobierno en relación con este equipamiento municipal y ha señalado que, tras la finalización de la concesión de 50 años, la Junta de Gobierno aprobó una primera prórroga de 18 meses por razones de interés público, seguida de una segunda de un año y una tercera, acordada el 12 de marzo de 2026, por otros 18 meses.

Según ha explicado, la situación actual supone que el servicio continúa prestándose bajo una concesión ya vencida, mientras el Ayuntamiento no ha culminado el proceso para adjudicar un nuevo contrato.

Esta circunstancia tiene consecuencias económicas para los usuarios: García Monsalve ha argumentado que las tarifas de una concesión de obra están diseñadas para cubrir tanto los costes de explotación como los de construcción de la infraestructura y ha defendido que estos últimos ya han quedado amortizados tras los 50 años de vigencia de la concesión.

Por ello, ha reclamado que, mientras continúen las prórrogas, se revisen las tarifas para ajustarlas a los costes reales de explotación del servicio. "Estas prórrogas lo que constituyen es un regalo a la empresa concesionaria y, lo que es más grave, a cargo de todos los usuarios del servicio", ha afirmado.

LA CONCESIONARIA PAGA AL AYUNTAMIENTO 22 EUROS

Asimismo, el edil ha puesto el foco en el canon que abona la empresa concesionaria al Ayuntamiento. Según ha indicado, la concesión fue otorgada en 1974 con un canon anual de 1.000 pesetas, posteriormente convertido a euros, que actualmente asciende a 22,27 euros al año.

García Monsalve ha calificado la cantidad de "claramente simbólica e insuficiente" y ha señalado que no se ha actualizado pese a que la concesión expiró hace casi tres años. "El canon anual que percibe el Ayuntamiento por el parking más céntrico de Oviedo es de 22,27 euros al año", ha remarcado.

En este sentido, ha comparado esa cifra con los cánones de otros aparcamientos municipales, citando los casos del antiguo Matadero (4.490,33 euros anuales), Longoria-Carbajal (10.231,24 euros), Plaza San Miguel (8.026,06 euros) y Coronel Aranda (4.741,82 euros).

La moción socialista solicita revisar de forma inmediata las condiciones económicas de la concesión, actualizar el canon abonado por la empresa concesionaria conforme a criterios económicos actuales y estudiar una reducción o revisión de las tarifas y demás condiciones económicas vinculadas a la explotación del aparcamiento en beneficio de los usuarios y del interés público.