PSOE de Oviedo propone conectar los parques de La Rodriga y El Campillín para crear una gran área de 25.000 metros

El edil socialista Juan Álvarez durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez ha presentado este martes una propuesta de su grupo para el entorno de El Campillín que plantea la unificación de este parque con el de La Rodriga, con el objetivo de constituir un gran espacio verde de cerca de 25.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad y potenciar la movilidad peatonal y la calidad ambiental.

En una rueda de prensa ofrecida hoy, Álvarez ha presentado la iniciativa aprovechando la "oportunidad histórica" surgida después de que el equipo de Gobierno local haya "desechado por fin" el proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona, una infraestructura que, según ha denunciado, iba "en contra de todas las políticas de sostenibilidad" y de los criterios de movilidad.

La propuesta socialista se articula en dos ejes principales. El primero persigue la vertebración y "naturalización urbana" para unir de forma conjunta los barrios de El Campillín, el Antiguo y Santo Domingo a través de una actuación en superficie peatonal. El segundo eje se centra en integrar El Campillín y La Rodriga, que actualmente funcionan de manera "completamente separada" pese a encontrarse a una distancia de "escasos 70 metros".

En concreto, el PSOE ha propuesto la "renaturalización y pacificación" de la calle Leopoldo Alas, en el tramo situado entre las dos escaleras que comunican con Arzobispo Guisasola. Álvarez ha detallado que la intervención consistiría en la implantación de una plataforma única con prioridad peatonal, mobiliario urbano, arbolado y la instalación de un paso de peatones elevado para garantizar la continuidad ambiental.

La propuesta contempla la retirada de las plazas de aparcamiento de la superficie en el margen izquierdo de la citada vía, si bien el edil ha precisado que el tráfico rodado mantendrá la dirección actual desde Muñoz de Graín hasta la calle Campomanes y que la medida no supondrá una reducción "significativa" de estacionamientos en comparación con los eliminados previamente para facilitar el tránsito en la curva.

La conexión con los jardines de La Rodriga requerirá, según ha expuesto Álvarez, alcanzar un acuerdo con la Iglesia católica, propietaria de los terrenos del entorno del Seminario. En esa franja de unos 30 metros, el proyecto socialista prevé la construcción de unas escaleras y una rampa que garantice la accesibilidad para personas con movilidad reducida, facilitando además un acceso "mucho más simplificado" al propio Seminario y acortando los recorridos peatonales de los residentes de la zona de Prau Picón hacia el centro urbano.

Álvarez ha remarcado que la suma de ambos espacios -El Campillín cuenta con algo más de 12.000 metros cuadrados y La Rodriga con unos 9.000--, junto a la banda de terreno que habría que adquirir al Seminario, generaría un espacio público de casi 25.000 metros cuadrados y permitiría dar a conocer el parque de La Rodriga, el cual considera que es "desconocido para más de la mitad de la población".

Por todo ello, ha reclamado el consenso y el apoyo del resto de fuerzas políticas municipales para ejecutar una inversión que cuenta con "dinero suficiente" en las arcas locales.

FÁBRICA DE SAN CLAUDIO

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre la aparición de un nuevo comprador para los terrenos de la fábrica de loza de San Claudio, Álvarez se ha mostrado crítico con el equipo de Gobierno local. "Si tuviese la verdadera ambición tendría un plan para San Claudio y no dejaría que por 5.000 euros nadie pudiese hacer otro plan que no fuese el interés de la ciudadanía", ha lamentado.

Álvarez ha asegurado que, si el PSOE estuviese al frente del Gobierno local, se dispondría de un plan "muy claro" y "ambicioso" para San Claudio con el fin de destinarlo a un equipamiento industrial vinculado a la industria de la defensa o a un gran espacio cultural, además de proyectar su conexión con la ronda exterior y la A-63. "Nadie se llevaría la oportunidad por 5.000 euros más", ha concluido, advirtiendo del riesgo de que el inmueble pueda pasar a manos privadas y permanecer "otros 20 años más abandonados".