El PSOE de Oviedo reclama conocer la hoja de ruta del Plan Local de Salud y destaca la necesidad de actualizarlo

Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 12:09
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   OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para conocer el estado de elaboración del nuevo Plan Local de Salud y la hoja de ruta prevista para su desarrollo.

   La concejala del PSOE Natalia Sánchez Santa Bárbara ha destacado "el trabajo que se está desarrollando en torno a una herramienta estratégica importante para adaptar las políticas municipales a los retos actuales en materia de salud pública, bienestar social, envejecimiento, salud mental y prevención".

   Desde el grupo municipal han señalado que la actualización del documento "era muy necesaria" y han subrayado que este tipo de planes requieren "tiempo, coordinación institucional y participación de distintos agentes sociales y profesionales" para poder ser útiles y aplicables.

   El PSOE ha insistido además en la importancia de incorporar la participación de asociaciones vecinales, entidades sociales, profesionales y ciudadanía para construir "un plan lo más útil y consensuado posible".

   La formación ha solicitado al equipo de gobierno información sobre el estado de los trabajos, los próximos pasos y el calendario previsto para la elaboración del nuevo Plan Local de Salud de Oviedo, un documento cuyo vigente tiene casi una década de antigüedad.

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