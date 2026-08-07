El PSOE de Oviedo reclama un plan urgente para acabar con el "abandono" del mantenimiento en Ciudad Naranco

Edificio en Ciudad Naranco - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado al equipo de gobierno un plan de actuación urgente para resolver el "abandono" y las "numerosas deficiencias" de mantenimiento que afectan a Ciudad Naranco. Según el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, son cuestiones que llevan demasiado tiempo sin recibir respuesta municipal.

Tras una visita al barrio junto a vecinos, el Grupo Municipal Socialista afirma haber constatado una larga relación de problemas que afectan tanto a la seguridad como a la accesibilidad y a la imagen del entorno. Los socialistas han distribuido distintas fotografías al respecto.

Entre los problemas, el PSOE destaca el deterioro de la escalera de acceso a La Losa desde Monte Gamonal, donde faltan rejillas y existen peldaños y baldosas rotos; la existencia de pasos de peatones que desembocan directamente contra un bordillo en la calle Almacenes Industriales, incumpliendo la normativa de accesibilidad; la falta de conexión prometida de la calle Fernando de Rojas; la presencia de solares sin limpiar y edificios abandonados que terminan siendo ocupados, además de otras incidencias que requieren una intervención inmediata.

"Muchas veces hablamos de grandes proyectos, pero la calidad de vida de los vecinos y vecinas depende también de que el Ayuntamiento sea capaz de mantener en condiciones los barrios", señala Carlos Fernández Llaneza. "No estamos hablando de obras millonarias, sino de arreglar escaleras, garantizar itinerarios accesibles, limpiar solares o actuar sobre edificios abandonados. Es el mantenimiento diario que cualquier administración responsable debería asegurar", ha añadido.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un ruego ante la comisión de Urbanismo e Infraestructuras para que el Ayuntamiento elabore, en colaboración con las asociaciones vecinales, un inventario completo de las deficiencias existentes en Ciudad Naranco y ejecute un plan de reparación con la mayor celeridad posible.

"Los vecinos y vecinas conocen perfectamente qué problemas tiene su barrio y llevan demasiado tiempo esperando soluciones. Lo que pedimos es planificación, diálogo con el movimiento vecinal y voluntad política para resolver unas deficiencias que no pueden seguir formando parte del paisaje cotidiano de Ciudad Naranco", ha concluido Fernández Llaneza.