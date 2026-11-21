Archivo - Rehabilitación del entorno del Prerrománico en el Monte Naranco. Senda entre San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este sábado la reparación y recuperación del histórico lavadero circular diseñado por Ildefonso Sánchez del Río en las proximidades de las antiguas escuelas del Naranco, actualmente Centro de Interpretación del Prerrománico.

En una nota de prensa, el PSOE ovetense ha explicado que el portavoz, Carlos Fernández Llaneza, defenderá esta propuesta en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos, con el objetivo de preservar un elemento singular del patrimonio arquitectónico e histórico del municipio.

El lavadero, ha explicado, forma parte del legado que Sánchez del Río dejó en Oviedo durante su etapa como ingeniero municipal, en la década de 1930. Sus diseños circulares con cubierta en forma de paraguas invertido constituyeron "una solución innovadora tanto desde el punto de vista arquitectónico como social".

La cubierta, construida en hormigón armado y sostenida por un único pilar central, constituye según los socialistas uno de los elementos más característicos de la obra de Sánchez del Río, cuya innovación técnica alcanzaría posteriormente reconocimiento internacional. Sin embargo, han explicado, el lavadero del Naranco lleva décadas sin su elemento arquitectónico "más singular", porque a finales de los años setenta, un camión de reparto golpeó la estructura durante una maniobra y derribó la cubierta.

Según recoge la iniciativa socialista, el seguro habría abonado al Ayuntamiento la cantidad necesaria para acometer su reparación, unos trabajos que nunca llegaron a realizarse. Para Fernández Llaneza, resulta necesario revertir esta situación y recuperar un elemento que reúne un importante valor patrimonial, histórico y simbólico.