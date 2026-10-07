El PSOE de Oviedo recurre el veto del Ayuntamiento al expediente archivado sobre presuntas irregularidades en Urbanismo

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha anunciado este miércoles la interposición de un recurso de reposición para instar al Equipo de Gobierno a proporcionar la información de los expedientes relativos a las presuntas irregularidades denunciadas durante este mandato en el área de Urbanismo.

En una rueda de prensa, García Monsalve ha recordado que estas presuntas irregularidades se pusieron en conocimiento de los grupos municipales entre marzo y abril de este año mediante correos electrónicos anónimos. Entonces el Ejecutivo local dirigido por Alfredo Canteli decidió acudir al sistema interno de información para investigar dichas informaciones, con el compromiso de informar a la oposición de la evolución de la investigación en el plazo de tres meses.

Pasado ese tiempo, los grupos no recibieron "ninguna información" al respecto, más allá de una "memoria de actividades" del sistema interno de comunicación con "una mera sucesión de datos estadísticos" sobre el número de expedientes y las declaraciones tomadas. En esa memoria se indicaba que la causa se había archivado al no detectar irregularidades.

Fue entonces cuando el PSOE decidió solicitar la comparecencia del director general de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en comisión, como responsable de esta investigación. Sin embargo, el director general no acudió alegando motivos de confidencialidad y el concejal de Promoción Urbanística, Ignacio Cuesta, "advirtió" de que no se podía hablar del asunto por estar sujetos los concejales al deber de confidencialidad.

Tras la incomparecencia, los socialistas pidieron el acceso al expediente y, en el mismo día, el alcalde dictó una resolución que "niega todo acceso a esos expedientes" alegando el deber de secreto y confidencialidad.

Ahora los socialistas ovetenses han presentado un recurso de reposición para instar al alcalde a proporcionar tal información en el plazo de un mes. García Monsalve espera que se estime el recurso y se dé traslado del expediente con "todas las salvaguardas de confidencialidad". "No nos cabe en la cabeza otra cosa", ha asegurado, lamentando que el hecho de que no haya aparecido el responsable del caso ni se haya dado el expediente a la oposición "puede hacer sospechar" que "hay algún tipo de irregularidad que al Equipo de Gobierno no le interesa que se sepa".