PSOE de Oviedo reitera su petición de paralizar el concurso de ideas de La Vega y pide un jurado "técnico y experto"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces han anunciado que llevarán al pleno de este martes dos proposiciones relacionadas con el concurso de ideas y el planeamiento urbanístico de La Vega. Según explicaron, buscan paralizar temporalmente el concurso hasta contar con un análisis completo de la situación patrimonial y garantizar que la composición del jurado sea "eminentemente técnica y de expertos".

Llaneza ha explicado que el Ayuntamiento de Oviedo "pretende lanzar un concurso de ideas de forma prácticamente inminente, sin tener respuestas a otras cuestiones, como los estudios arqueológicos que deben dar respuesta según el convenio firmado en 2024".

Según el portavoz, los estudios previos realizados carecen de la solvencia necesaria para determinar la presencia de restos patrimoniales de relevancia y podrían invalidar cualquier propuesta presentada en el concurso.

En este sentido, Areces ha añadido que el estudio arqueológico inicial, encargado hace dos años y medio y financiado con 110.000 euros de fondos públicos, ha sido obviado y sustituido por prospecciones de Georadar "que no valen ni para determinar que allí hay restos de cierta entidad ni para descartarlos".

Según el concejal, en junio de este mismo año, se completará un nuevo estudio en junio. Hasta entonces consideran que avanzar en el planeamiento sería "precipitado y arriesgado".

COMPOSICIÓN DEL JURADO PARA EL CONCURSO DE IDEAS

Los representantes del PSOE también han cuestionado la composición del jurado del concurso, que según los pliegos está presidido por el concejal de Urbanismo, con técnicos dependientes de la concejalía y un único experto en arquitectura no patrimonial.

"Eechamos mucho en falta la cuestión patrimonial, que es casi fundamental en este desarrollo, y consideramos que el sesgo eminentemente político en la disposición puede predeterminar las soluciones ideales", ha comentado Areces.

Las proposiciones que llevarán al pleno este martes incluyen, por un lado, la paralización de todos los planeamientos urbanísticos hasta que se determine la situación patrimonial, y por otro, la revisión de la composición del jurado del concurso de ideas para que sea de carácter técnico y experto, evitando criterios políticos en la evaluación de los proyectos.