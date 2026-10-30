El PSOE de Oviedo reprocha al gobierno local la suspensión del minuto de silencio contra la violencia machista

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha criticado la decisión del equipo de gobierno de suspender el minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia machista, una medida que, según ha señalado, se justificó por el luto oficial decretado tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo).

Ponga considera que ambos actos no eran incompatibles y ha defendido que el homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género debía haberse mantenido. "No se trata de elegir entre unas víctimas y otras, sino de mantener el compromiso institucional con todas ellas", ha afirmado.

La edil socialista ha cuestionado que el Ayuntamiento haya cancelado el acto y considera que la decisión refleja una falta de compromiso del alcalde con las políticas de igualdad. En este sentido, ha recordado que el minuto de silencio es una expresión pública de rechazo a la violencia contra las mujeres y de apoyo a sus víctimas.

Ponga ha defendido que las instituciones deben mantener una posición constante frente a la violencia machista y ha advertido de que este compromiso no debería depender de las circunstancias ni de la voluntad del equipo de gobierno.