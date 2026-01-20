El PSOE de Oviedo tacha de "ridícula" la oficina de Vivienda y critica que atienda a menos de dos personas al día

Archivo - El concejal socialista, Juan Álvarez. - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez ha calificado de "ridícula" la respuesta del equipo de gobierno al problema de la vivienda en la ciudad, al considerar insuficiente la actividad de la oficina municipal de Vivienda, que atendió 350 consultas entre junio y diciembre del pasado año, lo que supone "menos de dos atenciones diarias".

Álvarez ha criticado además que el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, presuma del "elevado número de usuarios" de este servicio, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el tipo de consultas recibidas. Según ha señalado en una nota de prensa, una parte significativa de ellas se refiere a la transformación de locales comerciales u oficinas en desuso en viviendas.

"El plan del PP para facilitar el acceso a la vivienda parece ser volver a los entresuelos y los semisótanos", ha denunciado el edil socialista, quien ha añadido que, según el informe de la propia oficina, ninguna de estas consultas tiene como objetivo la creación de vivienda habitual, sino su conversión en viviendas turísticas para "esquivar la futura ley regional".

En este sentido, Álvarez ha asegurado que PP e IU han pactado "una oficina de asesoramiento a propietarios para sacar el máximo partido a sus inmuebles", pero han renunciado a dotarla de las herramientas previstas en la Ley de Vivienda para intervenir en el mercado del alquiler.

El concejal socialista ha insistido en que este acuerdo ha convertido a Oviedo en el único gran municipio de Asturias en el que no se aplicarán medidas de intervención en el mercado del alquiler. Así, ha advertido de que mientras los inquilinos de Gijón o Avilés estarán protegidos por los topes al alquiler al renovarse sus contratos, en Oviedo no ocurrirá lo mismo "porque la consejería prefiere no 'tensionar' al alcalde, Alfredo Canteli".

Álvarez ha recordado además que la Consejería ha acelerado la tramitación para declarar zonas de mercado residencial tensionado en concejos como Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón o Cabrales, mientras Oviedo "queda inexplicablemente excluida por una decisión política de IU".

Por último, ha subrayado que la propia Consejería reconoce una escalada histórica del precio de la vivienda en la capital asturiana y que la declaración de zonas tensionadas permitiría limitar los alquileres y aplicar medidas correctoras, especialmente frente a grandes tenedores. Según ha indicado, los datos oficiales muestran que todos los barrios de Oviedo, salvo el entorno de la plaza de América, cumplirían los requisitos legales para ser considerados zona tensionada, al destinar los hogares más del 30 por ciento de su renta disponible a los gastos de vivienda.