El PSOE pide apoyo para impulsar medidas "sensatas" en relación al contrato del agua

Salón municipal - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Avilés y presidente de la Comisión especial del Contrato del ciclo integral del agua, Manuel Campa, ha solicitado este martes apoyo a las propuestas "sensatas" que impulsa el equipo de gobierno en relación al contrato.

Ha explicado que el gobierno local pone sobre la mesa soluciones que permitan corregir el diferencial de la Tasa Interna de Retorno (TIR) para alcanzar el equilibrio del servicio del agua ante el cálculo actual que la sitúa en el 2,85%, frente al mínimo del 4,48% fijado por contrato.

Ha manifestado que con los datos y el análisis de un informe encargado sobre el asunto, el Gobierno municipal pone sobre la mesa soluciones que permiten corregir ese diferencial de la TIR para alcanzar el equilibrio recogido en el contrato.

Campa ha recordado que el origen de este compromiso financiero se remonta a las decisiones adoptadas anteriormente por la corporación local para la gestión de este servicio básico. En este sentido, ha apuntado que "en 2009, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés aprobó un contrato para la mejora de la gestión del servicio del agua mediante un préstamo con un socio privado".

El edil ha detallado que el acuerdo estipula evaluaciones periódicas del rendimiento económico y la necesidad de aplicar correcciones cuando no se cumplen los índices establecidos. Según ha explicado, "cada 5 años se realiza una revisión de la TIR y, si no se alcanza ese mínimo, se plantean medidas adicionales".

Para resolver este desajuste económico, la propuesta del Ejecutivo municipal contempla varias actuaciones urgentes a nivel tarifario y contractual. Al respecto, el responsable municipal ha afirmado que "planteamos que, a corto plazo, en el Pleno de Ordenanzas, se pueda aprobar el cambio de estructura de tarifas con el fin de incorporar esa subida relativa al IPC y que es justo lo que el Pleno el año pasado no cumplió, y que la Comisión advance en un acuerdo para elevar a Pleno otras dos actuaciones: la devolución, vía remanente de los dividendos anuales y la ampliación del contrato 30 meses, el 10% permitido".

Por último, el portavoz social ha apelado a la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas de la corporación para evitar perjuicios económicos mayores a la ciudadanía. Así, ha subrayado que "este gobierno ha trasladado propuestas sensatas, que no afectan de forma significativa al bolsillo de los ciudadanos, que suponen una subida de 4 céntimos al día de media y que, por lo tanto, lo sensato es analizarlas y aprobarlas en el Pleno".