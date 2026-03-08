El PSOE pide al Ayuntamiento que el nuevo colegio de Nuevo Roces disponga de comedor y extraescolares

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Natalia González. - PSOE - Archivo

GIJÓN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón reclamará al gobierno local que el nuevo colegio público de Nuevo Roces cuente, desde su apertura el próximo curso, con servicios esenciales como comedor escolar, atención a madrugadores y actividades deportivas y extraescolares que faciliten la conciliación, como las aulas deportivas o el programa 11x12.

Según ha informado el grupo socialista, lo exigirá a través de un ruego que el Grupo Municipal Socialista presentará al próximo Pleno del mes de marzo.

La concejala socialista, Natalia González, destacó que el gobierno del Principado de Asturias "ha hecho su parte, que no es poco".

"Ha mostrado su compromiso con Gijón y con el barrio al destinar 16'52 millones de euros para construir el centro educativo de Nuevo Roces, la mayor inversión a nivel regional en un colegio público. Iniciará la actividad académica el próximo curso desde segundo ciclo de infantil hasta 5º de primaria, de forma progresiva, atendiendo a consideración pedagógicas, a las necesidades familiares y a las características del barrio. Ahora le toca al Ayuntamiento hacer sus deberes", señaló González Peláez.

En ese contexto, la edil manifestó que el Ayuntamiento está redactando actualmente los pliegos para la contratación del servicio de comedores escolares en los centros públicos de la ciudad y abrirá, próximamente, el periodo de solicitudes de matrícula.

"Es el momento de empezar a planificar el nuevo curso y que las familias tengan información clara sobre los servicios que dispondrán en el nuevo colegio más allá de la oferta académica. Será la fórmula de que puedan decidir si el centro de Nuevo Roces cubrirá o no sus necesidades", dijo.