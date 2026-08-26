El PSOE pide al equipo de gobierno que aclare la adaptación de los semáforos a la nueva normativa de tráfico

Archivo - Una calle de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado que interpelará al equipo de gobierno en el próximo Pleno municipal con el fin de que aclare qué medidas ha adoptado para adaptar la red semafórica a las nuevas exigencias del Reglamento General de Circulación.

Asimismo, la formación exigirá garantías de que las modificaciones estén ejecutadas antes de su entrada en vigor, fijada para el próximo 1 de octubre. La reforma del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, establece que la luz amarilla intermitente para vehículos no podrá coincidir, como norma general, con la luz verde no intermitente para peatones, además de requerir que vaya precedida de la luz roja no intermitente.

Esta modificación afectará a diversas intersecciones de la ciudad, especialmente a los pasos peatonales con semáforo situados a la salida de las glorietas.

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha mostrado su preocupación por la ausencia de información sobre el estado de preparación municipal ante un cambio que afecta directamente a la seguridad vial.

"El equipo de gobierno tiene la obligación de saber qué semáforos están afectados, qué actuaciones necesita cada uno y si va a llegar al 1 de octubre con todos ellos adaptados", ha señalado el edil, quien ha advertido del riesgo de que la normativa entre en vigor mientras el Consistorio continúe elaborando el inventario.

A través de la pregunta presentada, el grupo socialista ha reclamado saber si se ha realizado un estudio previo para determinar qué puntos e intersecciones resultan afectados y qué actuaciones requieren.

García Monsalve ha incidido además en la repercusión sobre la seguridad jurídica en caso de accidente en un paso de peatones no adaptado a la regulación vigente.

Por todo ello, el PSOE ha instado al gobierno local a ofrecer "garantías concretas" e explicaciones públicas en el Pleno sobre las actuaciones pendientes para asegurar que la totalidad de los semáforos queden adecuados a la norma antes de la fecha límite.