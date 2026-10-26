El PSOE pide información al Ayuntamiento de Oviedo sobre la oficina municipal de vivienda

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha pedido al equipo de gobierno del PP datos sobre los resultados de la Oficina Municipal de Vivienda y Suelo desde octubre de 2025. El concejal Jorge García Monsalve preguntará en la comisión de Economía de este martes por el número de personas atendidas, las soluciones ofrecidas y las viviendas que se han incorporado efectivamente al mercado.

En una nota de prensa, Monsalve ha explicado que, en una ciudad donde acceder a una vivienda "es cada vez más difícil", no basta con anunciar servicios y contabilizar consultas. "Queremos saber cuántas personas han encontrado una solución y cuántas viviendas están realmente disponibles para alquilar", ha explicado.

El PSOE quiere conocer también si la Oficina dispone de una memoria anual con indicadores de resultados, qué objetivos se fijaron y qué porcentaje de las consultas se ha traducido en actuaciones concretas, como ayudas tramitadas, licencias concedidas o viviendas incorporadas al mercado.

Otra parte de las preguntas se centra en el programa autonómico Alquilámoste. En marzo de 2026, el Ayuntamiento informó de que había 15 viviendas inscritas en Oviedo y seis incorporadas al programa. Los socialistas preguntarán cuántas viviendas se han sumado desde entonces, cuántos contratos de alquiler se han formalizado y cuántas personas o familias han accedido a un hogar.

También reclamarán información sobre los mecanismos para garantizar que los precios sean inferiores a los del mercado y las medidas previstas para movilizar más viviendas vacías. La iniciativa aborda asimismo la transformación de locales comerciales y oficinas en viviendas.

Por último, García Monsalve preguntará por las medidas dirigidas a jóvenes, familias con menores y personas en situación de vulnerabilidad residencial, así como por la coordinación de la Oficina con los servicios sociales y los organismos autonómicos.