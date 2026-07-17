El PSOE pide a Oviedo actualizar los baremos de renta de las becas escolares

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este viernes al equipo de gobierno del PP que actualice los baremos de renta de las becas escolares al considerar que los actuales "no responden a la realidad económica" de las familias del municipio.

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara ha señalado, a través de una nota de prensa, que en el curso 2025-2026 quedaron fuera de las ayudas 1.244 solicitudes de beca de comedor, 399 de desayuno y 526 de libros por superar los umbrales de ingresos establecidos.

Asimismo, ha indicado que la lista provisional correspondiente al curso 2026-2027 refleja un aumento de las solicitudes excluidas por este motivo, con 1.456 peticiones de beca de comedor, 452 de desayuno y 559 de libros escolares.

La edil ha valorado que el Ayuntamiento haya evitado repetir situaciones de cursos anteriores en las que, según ha señalado, las convocatorias carecían de presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes que cumplían los requisitos, pero ha criticado que el gobierno local siga sin revisar unos umbrales de renta que, a su juicio, han quedado desfasados por el incremento del coste de la vida.

En este sentido, el PSOE sostiene que las becas escolares deben entenderse como un instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y ha insistido en la necesidad de adaptar los criterios económicos para ampliar su cobertura a un mayor número de familias.