El PSOE pide al PP que cumpla con los cesionarios de plazas de garaje municipales

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha registrado una batería de preguntas ante la comisión de Economía, Interior y Contratación para exigir al equipo de gobierno que aclare cuándo va a cumplir el compromiso adquirido con cientos de vecinos y vecinas de Oviedo respecto a la venta de plazas de garaje en aparcamientos subterráneos municipales.

García Monsalve recuerda que el Ayuntamiento suscribió hace más de dos décadas contratos privados de derecho exclusivo de uso y disfrute de plazas de aparcamiento de titularidad municipal.

Incide además en que en algunos casos, como el del aparcamiento de la calle Turina, los contratos fueron firmados en el año 2002 y recogían expresamente el compromiso municipal de culminar los trámites administrativos y registrales necesarios para proceder posteriormente a la enajenación definitiva de las plazas a sus cesionarios, algo que ha indicado "nunca se hizo".

El concejal recordó que, "bajo el mandato de Gabino de Lorenzo, el Ayuntamiento, bien directamente o a través de sociedades pantalla como Gesuosa o Cinturón Verde, construyó o promovió más de 11.000 plazas de aparcamiento en estacionamientos subterráneos, de las que a día de hoy siguen sin uso más de 3.500".

"En este caso nos preocupa la situación de muchas plazas que, en su día no pudieron ser vendidas a los vecinos y vecinas por cuestiones legales y fueron puestas a disposición mediante contratos de cesión de uso a largo plazo con la promesa de que la enajenación se tramitaría en cuanto fuese posible", explicó.